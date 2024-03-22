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Специалист Островский прокомментировал снижение курса юаня по отношению к доллару

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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский высказался о снижении курса юаня по отношению к американскому доллару.
Специалист Островский прокомментировал снижение курса юаня по отношению к доллару
  • AP

«Китай продолжает стимулировать экономику, смягчая денежно-кредитную политику, и проводит целевые вливания средств для поддержки отдельных её секторов. В частности, Народный банк Китая планирует дальнейшее снижение нормы обязательных резервов банков, что также даст дополнительную ликвидность в денежную систему страны», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

По его словам, на юань оказывается давление из-за роста курса доллара к основным валютам.

Как считает Островский, при сохранении тенденции в среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего ослабления китайской валюты.

Ранее Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver, в беседе с RT дал прогноз курса доллара на следующую неделю.

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