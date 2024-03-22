RT в Telegram
Подпишись

Экономист Лобода спрогнозировал курс доллара в пределах 89—92,5 рубля

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver, в беседе с RT дал прогноз курса доллара на следующую неделю.
Экономист Лобода спрогнозировал курс доллара в пределах 89—92,5 рубля
  • РИА Новости

«На следующей неделе доллар может колебаться в рамках 89—92,5 рубля. Скорее всего, на курс рубля повлияет налоговый период, во время которого рубль традиционно дорожает», — отметил экономист.

По его словам, также в пользу укрепления рубля говорит и снижение недельной инфляции.

«Доллар также выглядит достаточно слабым по отношению к мировым резервным валютам из-за более мягкой, чем ожидалось, риторики главы ФРС. Рынки уже закладываются на снижение ставок в США в середине года. Возможно, что, если цены на нефть возобновят рост, это окажет рублю дополнительную поддержку», — уточнил он.

Ранее стало известно, что федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25—5,5%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить