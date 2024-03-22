Экономист Лобода спрогнозировал курс доллара в пределах 89—92,5 рубля

Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver, в беседе с RT дал прогноз курса доллара на следующую неделю.

«На следующей неделе доллар может колебаться в рамках 89—92,5 рубля. Скорее всего, на курс рубля повлияет налоговый период, во время которого рубль традиционно дорожает», — отметил экономист.

По его словам, также в пользу укрепления рубля говорит и снижение недельной инфляции.

«Доллар также выглядит достаточно слабым по отношению к мировым резервным валютам из-за более мягкой, чем ожидалось, риторики главы ФРС. Рынки уже закладываются на снижение ставок в США в середине года. Возможно, что, если цены на нефть возобновят рост, это окажет рублю дополнительную поддержку», — уточнил он.

Ранее стало известно, что федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25—5,5%.