На ЗАЭС сообщили, что упавший на кровлю шестого энергоблока дрон обезврежен

Украинский дрон-камикадзе, сбитый над Запорожской АЭС (ЗАЭС) и упавший на кровлю шестого энергоблока, обезврежен.

Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

«Дрон, упавший на крышу машзала энергоблока №6, был обезврежен. Детонации заряда не произошло. Оборудование и кровля машзала энергоблока не пострадали», — говорится в сообщении.

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.