RT в Telegram
Подпишись

На ЗАЭС сообщили, что упавший на кровлю шестого энергоблока дрон обезврежен

Короткая ссылка
Украинский дрон-камикадзе, сбитый над Запорожской АЭС (ЗАЭС) и упавший на кровлю шестого энергоблока, обезврежен.
На ЗАЭС сообщили, что упавший на кровлю шестого энергоблока дрон обезврежен
  • AFP
  • © Andrey BORODULIN

Об этом сообщается в Telegram-канале ЗАЭС.

«Дрон, упавший на крышу машзала энергоблока №6, был обезврежен. Детонации заряда не произошло. Оборудование и кровля машзала энергоблока не пострадали», — говорится в сообщении.

7 апреля украинские войска обстреляли купол шестого энергоблока Запорожской АЭС в Энергодаре. Инспекторы Международного агентства по атомной энергии первый раз с ноября 2022 года подтвердили как минимум три попадания по объекту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить