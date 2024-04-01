Мосбиржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля

Московская биржа приостановит торги расписками X5 Retail Group с 5 апреля.

Как отмечает торговая площадка, решение связано с иском Министерства промышленности и торговли России к компании.

«В соответствии с правилами... приостановить торги ценными бумагами с 05.04.2024... глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции X5 Retail Group N.V.», — говорится в сообщении.

Ранее Минпромторг России уведомил X5 Retail Group N.V. о заявлении в арбитражный суд Подмосковья о приостановке корпоративных прав компании в отношении её российской «дочки» ООО «Корпоративный центр Икс 5».