Минпромторг подал в суд о приостановлении прав X5 в отношении российской «дочки»
Минпромторг России уведомил X5 Retail Group N.V. о заявлении в арбитражный суд Подмосковья о приостановке корпоративных прав компании в отношении её российской «дочки» ООО «Корпоративный центр Икс 5».
- Gettyimages.ru
«Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и её предприятия продолжают работать в обычном режиме», — заявили в Х5.
В феврале ретейлер X5 Group закрыл последний магазин «Карусель».
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен