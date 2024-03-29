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Минпромторг подал в суд о приостановлении прав X5 в отношении российской «дочки»

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Минпромторг России уведомил X5 Retail Group N.V. о заявлении в арбитражный суд Подмосковья о приостановке корпоративных прав компании в отношении её российской «дочки» ООО «Корпоративный центр Икс 5».
Минпромторг подал в суд о приостановлении прав X5 в отношении российской «дочки»
  • Gettyimages.ru

«Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и её предприятия продолжают работать в обычном режиме», — заявили в Х5.

В феврале ретейлер X5 Group закрыл последний магазин «Карусель».

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