Минпромторг подал в суд о приостановлении прав X5 в отношении российской «дочки»

Минпромторг России уведомил X5 Retail Group N.V. о заявлении в арбитражный суд Подмосковья о приостановке корпоративных прав компании в отношении её российской «дочки» ООО «Корпоративный центр Икс 5».

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«Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и её предприятия продолжают работать в обычном режиме», — заявили в Х5. В феврале ретейлер X5 Group закрыл последний магазин «Карусель».