Глава X5 Group Лобачёва: последний гипермаркет «Карусель» закрылся в феврале 2023 года
- РИА Новости
Об этом в беседе с РБК сообщила президент группы Екатерина Лобачёва.
По её словам, решение о закрытии формата гипермаркетов «Карусель» было принято два года назад на фоне значительного изменения потребительского поведения, а также мирового опыта в розничных продажах.
«Последний гипермаркет «Карусель» компания закрыла в феврале 2023 года», — отметила Лобачёва.
5 апреля стало известно, что финансовый директор Х5 Всеволод Старухин покидает пост и переходит на другую работу.
X5 Retail Group N.V. является продуктовой розничной компанией в России, она управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик».