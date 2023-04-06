Глава X5 Group Лобачёва: последний гипермаркет «Карусель» закрылся в феврале 2023 года

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В феврале ретейлер X5 Group закрыл последний магазин «Карусель».
Глава X5 Group Лобачёва: последний гипермаркет «Карусель» закрылся в феврале 2023 года
  • РИА Новости

Об этом в беседе с РБК сообщила президент группы Екатерина Лобачёва.

По её словам, решение о закрытии формата гипермаркетов «Карусель» было принято два года назад на фоне значительного изменения потребительского поведения, а также мирового опыта в розничных продажах. 

«Последний гипермаркет «Карусель» компания закрыла в феврале 2023 года», — отметила Лобачёва.

5 апреля стало известно, что финансовый директор Х5 Всеволод Старухин покидает пост и переходит на другую работу.

X5 Retail Group N.V. является продуктовой розничной компанией в России, она управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик».

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