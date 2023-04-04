Финдиректор Х5 Всеволод Старухин уходит из компании

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Финансовый директор Х5 Всеволод Старухин покидает пост и переходит на другую работу.
Финдиректор Х5 Всеволод Старухин уходит из компании
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Всеволод Старухин уведомил компанию о решении уйти с поста главного финансового директора в связи с переходом на другую работу. X5 начинает поиск нового кандидата на эту позицию, которому Всеволод обеспечит передачу дел», — сообщила компания, которую цитирует РИА Новости.

X5 Retail Group N.V. является продуктовой розничной компанией в России, она управляет торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекресток» и «Чижик».

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