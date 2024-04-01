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Поставки вина из ЕС в Россию снизились почти на 40%

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Поставки вин в Россию из Евросоюза с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года сократились на 37,2% (по отношению к периоду 2022—2023 годов), такие данные содержатся в статистике Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии.
Поставки вина из ЕС в Россию снизились почти на 40%
  • Gettyimages.ru

РБК изучил данные ЕК. Издание отмечает, что поставки за шесть месяцев с начала маркетингового года стали самыми маленькими за последние пять лет.

Страны — лидеры по поставкам вина в Россию не изменились, но у них упали объёмы. Латвия, которая являлась крупнейшим поставщиком, сократила ввоз на 44,3%. Экспорт из Литвы упал на 32,3%, а из Италии — на 29,5%.

В начале марта Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала российские власти ввести ввозные пошлины 200% для вина из государств — членов НАТО.

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