Поставки вина из ЕС в Россию снизились почти на 40%

Поставки вин в Россию из Евросоюза с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года сократились на 37,2% (по отношению к периоду 2022—2023 годов), такие данные содержатся в статистике Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии.

РБК изучил данные ЕК. Издание отмечает, что поставки за шесть месяцев с начала маркетингового года стали самыми маленькими за последние пять лет.

Страны — лидеры по поставкам вина в Россию не изменились, но у них упали объёмы. Латвия, которая являлась крупнейшим поставщиком, сократила ввоз на 44,3%. Экспорт из Литвы упал на 32,3%, а из Италии — на 29,5%.

В начале марта Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала российские власти ввести ввозные пошлины 200% для вина из государств — членов НАТО.