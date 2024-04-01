Поставки вина из ЕС в Россию снизились почти на 40%
- Gettyimages.ru
РБК изучил данные ЕК. Издание отмечает, что поставки за шесть месяцев с начала маркетингового года стали самыми маленькими за последние пять лет.
Страны — лидеры по поставкам вина в Россию не изменились, но у них упали объёмы. Латвия, которая являлась крупнейшим поставщиком, сократила ввоз на 44,3%. Экспорт из Литвы упал на 32,3%, а из Италии — на 29,5%.
В начале марта Ассоциация виноградарей и виноделов России призвала российские власти ввести ввозные пошлины 200% для вина из государств — членов НАТО.