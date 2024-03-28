Центробанк предупредил о мошенниках, требующих налоговые декларации

Мошенники начали выдавать себя за сотрудников Федеральной налоговой службы, требующих подать декларацию, предупреждает Центробанк.

«Схема построена на кампании по сдаче налоговых деклараций и представляет угрозу для большого числа людей и индивидуальных предпринимателей», — говорится в Telegram-канале Банка России.

По данным ЦБ, мошенники направляют на электронную почту письмо, в котором требуют от лица налоговой предоставить декларацию на доходы, перейдя по ссылке.

«На открывшейся странице человека просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты (её номер, имя и фамилию владельца карты, трёхзначный код с оборотной стороны) якобы для идентификации налогоплательщика. На самом деле мошенники собирают информацию, чтобы украсть деньги, а полученные персональные данные могут использовать для новых попыток обмана», — заявил регулятор.

Ранее эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов заявил, что регулятор вместе с банками принимает системные меры, чтобы ущерб населению от действия злоумышленников сокращался.

В прокуратуре ЯНАО сообщили, что некоторые жители региона стали жертвами мошенников, которые звонили через мессенджеры WhatsApp и Telegram и представлялись сотрудниками Центрального банка России, ФСБ и «Госуслуг». Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей.