Мошенники под видом сотрудников ЦБ и ФСБ обманули ямальцев на 2 млн рублей

В прокуратуре ЯНАО сообщили, что некоторые жители Нового Уренгоя, Губкинского и Пуровского районов стали жертвами мошенников, которые звонили через мессенджеры WhatsApp и Telegram и представлялись сотрудниками Центрального банка России, ФСБ и «Госуслуг». Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные надзорного ведомства.

Во время звонков преступники сообщали жителям, что неизвестные пытаются списать их денежные средства с банковских счетов.

«Для пресечения незаконного оформления кредитов, а также последующего несанкционированного списания денежных средств потерпевшим предложили перевести денежные средства на «защищённый счёт», — пояснили в прокуратуре.

Возбуждены уголовные дела.

Прокуратура ЯНАО советует жителям Ямала сохранять бдительность.

Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина назвала одной из приоритетных задач регулятора в этом году борьбу с кредитным мошенничеством.