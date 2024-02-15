Мошенники под видом сотрудников ЦБ и ФСБ обманули ямальцев на 2 млн рублей
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные надзорного ведомства.
Во время звонков преступники сообщали жителям, что неизвестные пытаются списать их денежные средства с банковских счетов.
«Для пресечения незаконного оформления кредитов, а также последующего несанкционированного списания денежных средств потерпевшим предложили перевести денежные средства на «защищённый счёт», — пояснили в прокуратуре.
Возбуждены уголовные дела.
Прокуратура ЯНАО советует жителям Ямала сохранять бдительность.
Ранее глава ЦБ России Эльвира Набиуллина назвала одной из приоритетных задач регулятора в этом году борьбу с кредитным мошенничеством.