Киберэксперт ЦБ Ибрагимов рассказал о мерах регулятора по борьбе с мошенниками

Эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов заявил, что регулятор вместе с банками принимает системные меры, чтобы ущерб населению от действия злоумышленников сокращался.

Так, в 2022 году количество мошеннических списаний уменьшилось впервые за семь лет, в общей сложности злоумышленникам удалось похитить у граждан 14,2 млрд рублей, поделился он в беседе с РИАМО.

«Мы видим положительный тренд снижения доли мошеннических операций в общем объёме переводов. Так, за девять месяцев прошедшего года люди сделали перечисления почти на 133 трлн рублей, мошенникам из этой суммы досталось примерно 11 млрд рублей, или 0,0085%», — отметил Ибрагимов.

По его словам, за это время банкам удалось пресечь более 20 млн попыток кражи клиентских денег и спасти в общей сложности 3,3 трлн рублей. Результативность защитных систем от мошеннических списаний составила около 98%.

Эксперт отметил, что чаще всего люди становятся жертвами фишинговых, поддельных сайтов, маскирующихся под сайты банков, страховых компаний и т. д. Как правило, жертвы попадают на такие сайты через ссылки в письмах или СМС.

Ранее в прокуратуре ЯНАО сообщили, что некоторые жители региона стали жертвами мошенников, которые звонили через мессенджеры WhatsApp и Telegram и представлялись сотрудниками Центрального банка России, ФСБ и «Госуслуг». Общая сумма ущерба составила 2 млн рублей.