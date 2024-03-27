Госдеп: страны G7 желают уйти от зависимости от ядерного топлива из России

Страны G7 привержены идее отказа от покупки российского ядерного топлива, рассказал помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт.

«Мы, как G7, привержены постепенной ликвидации своей зависимости... Речь идёт о том, что станет в конце концов с запретом на импорт российского ядерного топлива в Соединённые Штаты и восстановлением нашей собственной (ядерной. — RT) топливной промышленности, чтобы обеспечить рост нашей ядерной отрасли, а также произвести разъединение в плане российских поставок», — цитирует чиновника ТАСС.

Пайетт привёл в пример то, как Европа «успешно произвела разъединение в плане поставок российских газа, нефти и угля».

В администрации американского президента Джо Байдена ранее признали, что зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности. Помощник министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф отметила, что около 20% топлива, используемого ядерными реакторами США, завозится по контрактам с российскими поставщиками.