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Госдеп: страны G7 желают уйти от зависимости от ядерного топлива из России

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Страны G7 привержены идее отказа от покупки российского ядерного топлива, рассказал помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайетт.
Госдеп: страны G7 желают уйти от зависимости от ядерного топлива из России
  • AP

«Мы, как G7, привержены постепенной ликвидации своей зависимости... Речь идёт о том, что станет в конце концов с запретом на импорт российского ядерного топлива в Соединённые Штаты и восстановлением нашей собственной (ядерной. — RT) топливной промышленности, чтобы обеспечить рост нашей ядерной отрасли, а также произвести разъединение в плане российских поставок», — цитирует чиновника ТАСС.

Пайетт привёл в пример то, как Европа «успешно произвела разъединение в плане поставок российских газа, нефти и угля».

В администрации американского президента Джо Байдена ранее признали, что зависимость США от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности. Помощник министра по ядерной энергетике Кэтрин Хафф отметила, что около 20% топлива, используемого ядерными реакторами США, завозится по контрактам с российскими поставщиками.

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