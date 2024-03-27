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Акционеры HeadHunter одобрили перерегистрацию компании с Кипра в Россию

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Акционеры HeadHunter провели голосование, в ходе которого одобрили перерегистрацию компании с Кипра в специальный административный район Калининграда.
Акционеры HeadHunter одобрили перерегистрацию компании с Кипра в Россию
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте компании.

«Одобрение редомициляции компании из Республики Кипр в Российскую Федерацию», — говорится в заявлении об одном из пунктов повестки встречи. Большинство участников проголосовали за данный шаг.

Ранее холдинг VK провёл окончательные процедуры по смене юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области.

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