Акционеры HeadHunter одобрили перерегистрацию компании с Кипра в Россию
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте компании.
«Одобрение редомициляции компании из Республики Кипр в Российскую Федерацию», — говорится в заявлении об одном из пунктов повестки встречи. Большинство участников проголосовали за данный шаг.
Ранее холдинг VK провёл окончательные процедуры по смене юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области.