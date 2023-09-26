Холдинг VK завершил перерегистрацию в САР в Калининградской области

Холдинг VK провёл окончательные процедуры по смене юрисдикции с Британских Виргинских островов на специальный административный район (САР) на острове Октябрьский Калининградской области.

Как пишет ТАСС, соответствующая запись появилась в реестре этого САР.

«Международная компания публичное акционерное общество «ВК» была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский, Калининградская область», — говорится в материалах.

В августе акционеры и совет директоров VK утвердили редомициляцию компании с Британских Виргинских Островов в Россию.