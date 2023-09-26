Холдинг VK завершил перерегистрацию в САР в Калининградской области
- Gettyimages.ru
- © SOPA Images
Как пишет ТАСС, соответствующая запись появилась в реестре этого САР.
«Международная компания публичное акционерное общество «ВК» была включена в реестр участников специального административного района на территории острова Октябрьский, Калининградская область», — говорится в материалах.
В августе акционеры и совет директоров VK утвердили редомициляцию компании с Британских Виргинских Островов в Россию.