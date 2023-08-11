Акционеры и совет директоров VK утвердили редомициляцию компании в Россию

Акционеры и совет директоров VK утвердили редомициляцию компании с Британских Виргинских Островов в Россию.

Об этом говорится на сайте компании.

«VK Company Limited объявляет о принятии решений акционерами и советом директоров VK о редомициляции», — говорится в релизе.

Отмечается, что VK продолжит свою деятельность в России в качестве международной компании публичного акционерного общества.

Кроме того, компания объявила о делистинге глобальных депозитарных расписок (ГДР) и старших необеспеченных конвертируемых облигаций VK с Лондонской фондовой биржи (LSE) с 12 сентября.

В сентябре компания «Яндекс» закрыла сделку по покупке Delivery Club и продаже «Дзена» и «Новостей», новым владельцем стала VK.