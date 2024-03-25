Лихачёв указал на риски ядерной аварии из-за политизации мировой энергетики
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
«Попытки разделить атомную энергетику на «плохую» и «хорошую», на «правильную» и «неправильную» ничего, кроме вреда, не принесут... Самое главное — они принесут вред безопасности», — цитирует его РИА Новости.
По словам Лихачёва, когда при выборе поставщиков главными аргументами окажутся политдеятельность и цвета флага — это станет началом пути к будущей аварии.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал не делить поставщиков ядерного топлива на «плохих и хороших».
В начале марта глава МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил впоследствии пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча носила конструктивный характер.