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Лихачёв указал на риски ядерной аварии из-за политизации мировой энергетики

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Политизация сферы атомной энергетики создаст риски ядерной аварии, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
Лихачёв указал на риски ядерной аварии из-за политизации мировой энергетики
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«Попытки разделить атомную энергетику на «плохую» и «хорошую», на «правильную» и «неправильную» ничего, кроме вреда, не принесут... Самое главное — они принесут вред безопасности», — цитирует его РИА Новости.

По словам Лихачёва, когда при выборе поставщиков главными аргументами окажутся политдеятельность и цвета флага — это станет началом пути к будущей аварии.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал не делить поставщиков ядерного топлива на «плохих и хороших».

В начале марта глава МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил впоследствии пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча носила конструктивный характер.

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