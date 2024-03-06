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Путин начал встречу с главой МАГАТЭ Гросси

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Президент России Владимир Путин начал встречу с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачёвым и главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Путин начал встречу с главой МАГАТЭ Гросси
  • РИА Новости

Путин заявил Гросси, что на встрече готов затронуть чувствительные вопросы, касающиеся обеспечения безопасности в сфере ядерной энергетики.

«Россия продолжает сотрудничать с МАГАТЭ по многим направлениям», — напомнил глава государства.

Гросси, со своей стороны, заявил, что беседа с Путиным очень своевременна в нынешних обстоятельствах. Он уже обсудил ряд вопросов с Лихачёвым.

«Мне очень приятно находиться в России, спасибо ещё раз», — добавил глава МАГАТЭ.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков перед этим назвал контакты российского лидера с Гросси лишним поводом напомнить об атаках ВСУ на Запорожскую АЭС.

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