Песков назвал контакты Путина и Гросси поводом напомнить об атаках ВСУ на ЗАЭС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал контакты российского лидера Владимира Путина с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси лишним поводом напомнить об атаках ВСУ на Запорожскую АЭС.

Песков подчеркнул, что каждый раз российская сторона предоставляет МАГАТЭ информацию вдобавок к тому, что видят представители агентства «на земле».

«Они видят своими глазами, откуда идут удары и насколько они опасны. Поэтому каждый раз мы используем такие контакты, чтобы обратить внимание МАГАТЭ на то, что они должны требовать у украинской стороны отказаться от такой практики, и обратить внимание мирового сообщества на потенциальные опасности», — сказал он.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее назвал выматывающими переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым при участии сотрудников МИД и Минобороны России.