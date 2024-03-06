Песков назвал контакты Путина и Гросси поводом напомнить об атаках ВСУ на ЗАЭС
- РИА Новости
Песков подчеркнул, что каждый раз российская сторона предоставляет МАГАТЭ информацию вдобавок к тому, что видят представители агентства «на земле».
«Они видят своими глазами, откуда идут удары и насколько они опасны. Поэтому каждый раз мы используем такие контакты, чтобы обратить внимание МАГАТЭ на то, что они должны требовать у украинской стороны отказаться от такой практики, и обратить внимание мирового сообщества на потенциальные опасности», — сказал он.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее назвал выматывающими переговоры с главой «Росатома» Алексеем Лихачёвым при участии сотрудников МИД и Минобороны России.