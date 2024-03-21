Гросси призвал не делить поставщиков ядерного топлива на «плохих и хороших»

Поставщиков ядерного топлива не следует делить на «плохих и хороших». Об этом, говоря о России, заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Выступая на пресс-конференции в рамках проходящего в Брюсселе саммита по атомной энергии, Гросси подчеркнул, что речь идёт не о том, чтобы использовать ядерную энергию в качестве политической пешки. Вместо этого, по словам Гросси, следует исходить из нужд стран.

Глава МАГАТЭ отметил, что существуют долгосрочные конкретные проекты, где есть российское топливо, а есть проекты, для которых оно использоваться не будет.

«Я бы призвал не делить ядерную энергию на плохую и хорошую», — заключил он.

В начале марта глава МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным. Как отметил впоследствии пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча носила конструктивный характер.