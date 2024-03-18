Чехия предложит ЕС ввести эмбарго на зерно из России и Белоруссии

Глава Министерства сельского хозяйства Чехии Марек Выборный намерен предложить Европейскому союзу ввести эмбарго на поставки зерна из России и Белоруссии.

По его словам, которые приводит телеканал СТ24, «российскому зерну и белорусским товарам нечего делать в Европе».

«Не вижу ни одной причины, по которой хотя бы единственное российское зёрнышко должно быть в Европе», — заявил министр.

Выборный добавил, что на предстоящей встрече глав Минсельхозов ЕС будет настаивать на включении в санкционный список зерновых и масленичных сельскохозяйственных культур из России и Белоруссии.

Ранее газета Politico писала, что президент России Владимир Путин стал победителем в торговом конфликте Украины и Польши.