АСВ выплатило вкладчикам QIWI Банка 75% суммы страховой ответственности

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам QIWI Банка уже 75% суммы страховой ответственности.

«Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выплатила с 29 февраля вкладчикам QIWI Банка (АО) 3,26 млрд рублей, что составляет 75% страховой ответственности», — говорится в заявлении.

Уточняется, что возмещение получили 6,9 тыс. вкладчиков — физических и юридических лиц.

Выплаты производит банк «Уралсиб», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.

Ранее Центробанк России заявил, что оставшийся без лицензии QIWI Банк переводил похищенные средства в пользу нелегальных финансовых услуг.

21 февраля ЦБ России отозвал лицензию у QIWI Банка.