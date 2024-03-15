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АСВ выплатило вкладчикам QIWI Банка 75% суммы страховой ответственности

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам QIWI Банка уже 75% суммы страховой ответственности.
АСВ выплатило вкладчикам QIWI Банка 75% суммы страховой ответственности
  • РИА Новости

«Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) выплатила с 29 февраля вкладчикам QIWI Банка (АО) 3,26 млрд рублей, что составляет 75% страховой ответственности», — говорится в заявлении.

Уточняется, что возмещение получили 6,9 тыс. вкладчиков — физических и юридических лиц.

Выплаты производит банк «Уралсиб», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.

Ранее Центробанк России заявил, что оставшийся без лицензии QIWI Банк переводил похищенные средства в пользу нелегальных финансовых услуг.

21 февраля ЦБ России отозвал лицензию у QIWI Банка.

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