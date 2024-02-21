ЦБ: QIWI Банк переводил похищенные деньги в пользу нелегальных финансовых услуг

Центробанк России заявил, что оставшийся без лицензии QIWI Банк переводил похищенные средства в пользу нелегальных финансовых услуг.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России, бизнес-модель финансового учреждения в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов.

«В том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также на переводах похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг», — указали в ЦБ.

Ранее сообщалось, что ЦБ России отозвал лицензию у QIWI Банка.

Кроме того, регулятор уточнил, что страхование вкладов в стране не распространяется на средства в электронных кошельках.