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ЦБ: QIWI Банк переводил похищенные деньги в пользу нелегальных финансовых услуг

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Центробанк России заявил, что оставшийся без лицензии QIWI Банк переводил похищенные средства в пользу нелегальных финансовых услуг.
ЦБ: QIWI Банк переводил похищенные деньги в пользу нелегальных финансовых услуг
  • РИА Новости

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Банка России, бизнес-модель финансового учреждения в значительной степени была основана на проведении высокорисковых операций по электронным кошелькам и переводов.

«В том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также на переводах похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых услуг», — указали в ЦБ. 

Ранее сообщалось, что ЦБ России отозвал лицензию у QIWI Банка.

Кроме того, регулятор уточнил, что страхование вкладов в стране не распространяется на средства в электронных кошельках.

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