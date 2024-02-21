Банк России: средства в электронных кошельках не застрахованы в системе АСВ

В Банке России сообщили, что страхование вкладов в стране не распространяется на средства в электронных кошельках.

Об этом регулятор сообщил в своей официальной группе во «Вконтакте».

«Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках», — говорится в сообщении.

Таким образом пресс-служба ЦБ ответила на вопрос, считается ли электронный кошелёк счётом в банке.

Там добавили, что всем клиентам, у которых имеются деньги на счетах в банке, нужно обращаться за выплатами в АСВ.

Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка.

Кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.