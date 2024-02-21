Банк России: средства в электронных кошельках не застрахованы в системе АСВ
- РИА Новости
Об этом регулятор сообщил в своей официальной группе во «Вконтакте».
«Страховка не распространяется на средства в электронных кошельках», — говорится в сообщении.
Таким образом пресс-служба ЦБ ответила на вопрос, считается ли электронный кошелёк счётом в банке.
Там добавили, что всем клиентам, у которых имеются деньги на счетах в банке, нужно обращаться за выплатами в АСВ.
Ранее стало известно, что Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у QIWI Банка.
Кредитная организация систематически нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.