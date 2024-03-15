RT в Telegram
Подпишись

Аналитик Антонов спрогнозировал курс доллара на уровне 91—92 рублей

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT дал прогноз курсу доллара.
Аналитик Антонов спрогнозировал курс доллара на уровне 91—92 рублей
  • РИА Новости

Аналитик считает, что в «четверг доллар резко укрепился на американской сессии после публикации данных по производственной инфляции в США».

«В феврале индекс цен производителей США вырос до 1,6% в годовом исчислении, превысив прогноз 1,1% и предыдущий показатель 1,0%. В месячном исчислении индекс цен производителей вырос до 0,6%, превысив ожидания рынка 0,3% и предыдущий рост на 0,3%. Базовый индекс цен производителей (PPI) США увеличился до 2,0% в годовом исчислении, превысив ожидания, которые были установлены на уровне 1,9%. Ежемесячный показатель вырос до 0,3% по сравнению с предыдущим 0,5% и прогнозом 0,2%», — объяснил он.

По данным Антонова, рынки по-прежнему оценивают вероятность примерно «60% того, что ФРС снизит процентную ставку на июньском заседании, что помогает ограничить потери фондовых индексов и рисковых активов»

«На следующей неделе доллар ожидается в диапазоне 91 — 92,4 рублей», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что инфляция в России сокращается, за первые две недели марта она ушла в ноль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить