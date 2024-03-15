Аналитик Антонов спрогнозировал курс доллара на уровне 91—92 рублей

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT дал прогноз курсу доллара.

Аналитик считает, что в «четверг доллар резко укрепился на американской сессии после публикации данных по производственной инфляции в США».

«В феврале индекс цен производителей США вырос до 1,6% в годовом исчислении, превысив прогноз 1,1% и предыдущий показатель 1,0%. В месячном исчислении индекс цен производителей вырос до 0,6%, превысив ожидания рынка 0,3% и предыдущий рост на 0,3%. Базовый индекс цен производителей (PPI) США увеличился до 2,0% в годовом исчислении, превысив ожидания, которые были установлены на уровне 1,9%. Ежемесячный показатель вырос до 0,3% по сравнению с предыдущим 0,5% и прогнозом 0,2%», — объяснил он.

По данным Антонова, рынки по-прежнему оценивают вероятность примерно «60% того, что ФРС снизит процентную ставку на июньском заседании, что помогает ограничить потери фондовых индексов и рисковых активов»

«На следующей неделе доллар ожидается в диапазоне 91 — 92,4 рублей», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что инфляция в России сокращается, за первые две недели марта она ушла в ноль.