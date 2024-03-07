RT в Telegram
Подпишись

Финансист Короев спрогнозировал курс доллара в коридоре от 88 до 93 рублей

Короткая ссылка
Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев рассказал о возможной динамике курса доллара на следующей неделе.

«Курс, вероятно, будет оставаться в ближайшие дни в диапазоне 88—93, тяготея к его середине», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, пока цены на нефть держатся стабильно выше $80 за баррель Brent, отечественные экспортёры продолжают обязательные продажи валюты, а процентные ставки сохраняются на высоком уровне.

«Какие-то изменения в этих условиях могут быть скорее во втором квартале 2024 года», — добавил Короев.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский спрогнозировал позицию доллара, евро и юаня по отношению к рублю до конца мая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить