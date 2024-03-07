Финансист Короев спрогнозировал курс доллара в коридоре от 88 до 93 рублей

Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев рассказал о возможной динамике курса доллара на следующей неделе.

«Курс, вероятно, будет оставаться в ближайшие дни в диапазоне 88—93, тяготея к его середине», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, пока цены на нефть держатся стабильно выше $80 за баррель Brent, отечественные экспортёры продолжают обязательные продажи валюты, а процентные ставки сохраняются на высоком уровне.

«Какие-то изменения в этих условиях могут быть скорее во втором квартале 2024 года», — добавил Короев.

Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский спрогнозировал позицию доллара, евро и юаня по отношению к рублю до конца мая.