Финансист Короев спрогнозировал курс доллара в коридоре от 88 до 93 рублей
«Курс, вероятно, будет оставаться в ближайшие дни в диапазоне 88—93, тяготея к его середине», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, пока цены на нефть держатся стабильно выше $80 за баррель Brent, отечественные экспортёры продолжают обязательные продажи валюты, а процентные ставки сохраняются на высоком уровне.
«Какие-то изменения в этих условиях могут быть скорее во втором квартале 2024 года», — добавил Короев.
Ранее специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский спрогнозировал позицию доллара, евро и юаня по отношению к рублю до конца мая.