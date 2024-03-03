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Аналитик Островский: до конца мая доллар будет в диапазоне 86—96 рублей

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Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский спрогнозировал позицию доллара, евро и юаня по отношению к рублю до конца мая.
Аналитик Островский: до конца мая доллар будет в диапазоне 86—96 рублей
  • РИА Новости

«До конца мая 2024 года доллар по отношению к рублю будет находиться в границах торгового коридора 86—96, евро — 93—103 и юань — 11,5—13,3», — поделился эксперт в беседе с «Российской газетой».

Островский отметил, что тенденции, направленные на укрепление национальной валюты, имеют существенно более значительное влияние на формирование курса рубля, в связи с чем можно ожидать нахождения котировок вблизи нижних границ указанных диапазонов.

Ранее инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин не исключил, что на следующей неделе курс рубля к доллару может превысить отметку 91 рубль, а евро — подняться выше 99 рублей.

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