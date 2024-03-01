Инвестстратег Бахтин: курс доллара может превысить 91 рубль на будущей неделе

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин не исключил, что на следующей неделе курс рубля к доллару может превысить отметку 91 рубль, а евро — подняться выше 99 рублей.

Как правило, в первые недели каждого месяца рубль теряет ряд позиций. При этом ценовой спред между нефтью марок Urals и Brent вырос, что создаёт давление на экспортные доходы, объяснил он в разговоре с Life.ru.

По его словам, противодействовать негативу помогают меры валютного контроля.

«На будущей неделе будет опубликован прогноз Минфина по нефтегазовым доходам бюджета в марте. Мы не исключаем, что ежедневные интервенции увеличатся, что улучшит поддержку нацвалюты», — заключил Бахтин.

Ранее кандидат экономических наук Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова заявил, что в марте курс доллара может колебаться от 87 до 92 рублей.