RT в Telegram
Подпишись

Инвестстратег Бахтин: курс доллара может превысить 91 рубль на будущей неделе

Короткая ссылка
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин не исключил, что на следующей неделе курс рубля к доллару может превысить отметку 91 рубль, а евро — подняться выше 99 рублей.
Инвестстратег Бахтин: курс доллара может превысить 91 рубль на будущей неделе
  • РИА Новости

Как правило, в первые недели каждого месяца рубль теряет ряд позиций. При этом ценовой спред между нефтью марок Urals и Brent вырос, что создаёт давление на экспортные доходы, объяснил он в разговоре с Life.ru.

По его словам, противодействовать негативу помогают меры валютного контроля.

«На будущей неделе будет опубликован прогноз Минфина по нефтегазовым доходам бюджета в марте. Мы не исключаем, что ежедневные интервенции увеличатся, что улучшит поддержку нацвалюты», — заключил Бахтин.

Ранее кандидат экономических наук Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова заявил, что в марте курс доллара может колебаться от 87 до 92 рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить