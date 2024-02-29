Экономист Перепелица: доллар в марте будет находиться в диапазоне 87—92 рублей
- РИА Новости
В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что ситуация на валютном рынке неустойчивая, а рубль начал укрепляться.
«До конца марта он может укрепиться до 87 рублей, но есть перспективы и дальнейшего укрепления», — отметил Перепелица.
По его словам, движение курса на валютном рынке может сопровождаться короткими циклами ослабления рубля с последующим укреплением.
В четверг, 29 февраля, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля.