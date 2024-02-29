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Экономист Перепелица: доллар в марте будет находиться в диапазоне 87—92 рублей

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Кандидат экономических наук Денис Перепелица, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова, заявил, что в марте курс доллара может колебаться от 87 до 92 рублей.
Экономист Перепелица: доллар в марте будет находиться в диапазоне 87—92 рублей
  • РИА Новости

В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что ситуация на валютном рынке неустойчивая, а рубль начал укрепляться.

«До конца марта он может укрепиться до 87 рублей, но есть перспективы и дальнейшего укрепления», — отметил Перепелица.

По его словам, движение курса на валютном рынке может сопровождаться короткими циклами ослабления рубля с последующим укреплением.

В четверг, 29 февраля, курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 91 рубля впервые с 12 февраля.

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