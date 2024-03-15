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РБК: Samsung в России улучшил финансовые показатели за счёт экспорта продукции в СНГ

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Выручка «Самсунг Электроникс Рус Компани», российской «дочки» южнокорейской Samsung, в 2023 году выросла на 15% по сравнению с предыдущим годом за счёт экспорта продукции в СНГ.
РБК: Samsung в России улучшил финансовые показатели за счёт экспорта продукции в СНГ
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РБК.

Отмечается, что компания получила прибыль в размере 1,8 млрд рублей. Всего выручка составила до 102 млрд рублей.

По данным издания, в марте 2022 года Samsung заявила о приостановке поставки своей продукции в Россию. Затем был остановлен единственный российский завод производителя в Калуге.

«Но в июне того же года Samsung возобновила продажи, экспортируя произведённую в России продукцию в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие страны», — говорится в публикации.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что ушедшие из России бренды вернулись на рынок рекламы через посредников.

Также Samsung презентовала новые смартфоны Galaxy, оснащённые ИИ.

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