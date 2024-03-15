РБК: Samsung в России улучшил финансовые показатели за счёт экспорта продукции в СНГ
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Об этом пишет РБК.
Отмечается, что компания получила прибыль в размере 1,8 млрд рублей. Всего выручка составила до 102 млрд рублей.
По данным издания, в марте 2022 года Samsung заявила о приостановке поставки своей продукции в Россию. Затем был остановлен единственный российский завод производителя в Калуге.
«Но в июне того же года Samsung возобновила продажи, экспортируя произведённую в России продукцию в Казахстан, Киргизию, Узбекистан и другие страны», — говорится в публикации.
Ранее «Коммерсантъ» писал, что ушедшие из России бренды вернулись на рынок рекламы через посредников.
Также Samsung презентовала новые смартфоны Galaxy, оснащённые ИИ.