Депутат Хамитов считает нужным ввести частичное госрегулирование цен на цветы
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РИА Новости отмечает, что Рижский рынок в Москве — это одно из наиболее популярных мест по продаже цветов в городе. Как сообщали продавцы, перед 8 Марта цены на цветы поднимались на 30—40%.
Хамитов сказал агентству, что видит в «неподъёмных ценах» следствие «жадности коммерсантов». По мнению депутата, частичное регулирование ценообразования может помочь.
В качестве правила он предлагает установить, что торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10%.
Флористы в беседе с RT ранее дали россиянам советы по выбору цветов к 8 Марта.