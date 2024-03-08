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Депутат Хамитов считает нужным ввести частичное госрегулирование цен на цветы

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Депутат Госдумы Амир Хамитов считает нужным ввести частичное государственное регулирование цен на цветы, а при ажиотажном спросе установить единую торговую надбавку на самые востребованные товары. Алчные нарушители при этом могли бы подлежать наказанию вплоть до уголовной ответственности.
Депутат Хамитов считает нужным ввести частичное госрегулирование цен на цветы
  • Gettyimages.ru

РИА Новости отмечает, что Рижский рынок в Москве — это одно из наиболее популярных мест по продаже цветов в городе. Как сообщали продавцы, перед 8 Марта цены на цветы поднимались на 30—40%.

Хамитов сказал агентству, что видит в «неподъёмных ценах» следствие «жадности коммерсантов». По мнению депутата, частичное регулирование ценообразования может помочь.

В качестве правила он предлагает установить, что торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10%.

Флористы в беседе с RT ранее дали россиянам советы по выбору цветов к 8 Марта.

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