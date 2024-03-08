Депутат Хамитов считает нужным ввести частичное госрегулирование цен на цветы

Депутат Госдумы Амир Хамитов считает нужным ввести частичное государственное регулирование цен на цветы, а при ажиотажном спросе установить единую торговую надбавку на самые востребованные товары. Алчные нарушители при этом могли бы подлежать наказанию вплоть до уголовной ответственности.

РИА Новости отмечает, что Рижский рынок в Москве — это одно из наиболее популярных мест по продаже цветов в городе. Как сообщали продавцы, перед 8 Марта цены на цветы поднимались на 30—40%.

Хамитов сказал агентству, что видит в «неподъёмных ценах» следствие «жадности коммерсантов». По мнению депутата, частичное регулирование ценообразования может помочь.

В качестве правила он предлагает установить, что торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10%.

Флористы в беседе с RT ранее дали россиянам советы по выбору цветов к 8 Марта.