Еврокомиссар: между странами ЕС нет согласия на запрет закупок российского СПГ
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- © Michael Sohn
Об этом еврочиновница сказала по итогам заседания Совета ЕС по энергетике.
По словам Симсон, наиболее эффективной мерой, чтобы полностью избавить ЕС от российского газа, стало бы распространение санкций на поставки СПГ и всего российского трубопроводного газа.
«Но пока этому нет единогласной поддержки со стороны глав государств ЕС», — цитирует её ТАСС.
Ранее издание Politico со ссылкой на секретный документ Еврокомиссии сообщало, что остановка транзита российского газа через Украину грозит Евросоюзу потерей 5% импорта этого вида топлива.