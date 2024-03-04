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Еврокомиссар: между странами ЕС нет согласия на запрет закупок российского СПГ

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон признала, что среди стран Европейского союза нет согласия в вопросе полного запрета закупок российского сжиженного природного газа.
Еврокомиссар: между странами ЕС нет согласия на запрет закупок российского СПГ
  • AP
  • © Michael Sohn

Об этом еврочиновница сказала по итогам заседания Совета ЕС по энергетике.

По словам Симсон, наиболее эффективной мерой, чтобы полностью избавить ЕС от российского газа, стало бы распространение санкций на поставки СПГ и всего российского трубопроводного газа.

«Но пока этому нет единогласной поддержки со стороны глав государств ЕС», — цитирует её ТАСС.

Ранее издание Politico со ссылкой на секретный документ Еврокомиссии сообщало, что остановка транзита российского газа через Украину грозит Евросоюзу потерей 5% импорта этого вида топлива.

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