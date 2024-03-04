Еврокомиссар: доля России в газовом импорте ЕС в 2023 году сократилась до 15%
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Об этом еврочиновница сказала по итогам заседания Совета ЕС по энергетике.
«Поставки газа из России по итогам 2023 года составили 15% импорта ЕС, в 2022 году они оставляли 22%», — цитирует её ТАСС.
Симсон добавила, что Россия поставила в ЕС через территорию Украины 14 млрд куб. м трубопроводного газа. Кроме того, ещё 18 млрд куб. м были доставлены ЕС в виде СПГ, заключила она.
Ранее Симсон заявила о намерении ЕК начать ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле.