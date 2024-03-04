Еврокомиссар: доля России в газовом импорте ЕС в 2023 году сократилась до 15%

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что по итогам 2023 года доля России в газовом импорте Европейского союза сократилась с 22 до 15%.

Об этом еврочиновница сказала по итогам заседания Совета ЕС по энергетике.

«Поставки газа из России по итогам 2023 года составили 15% импорта ЕС, в 2022 году они оставляли 22%», — цитирует её ТАСС.

Симсон добавила, что Россия поставила в ЕС через территорию Украины 14 млрд куб. м трубопроводного газа. Кроме того, ещё 18 млрд куб. м были доставлены ЕС в виде СПГ, заключила она.

Ранее Симсон заявила о намерении ЕК начать ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле.