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ЕК намерена начать ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил о намерении ЕК начать ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле.
ЕК намерена начать ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле
  • Gettyimages.ru
  • © Kopyov Oleg / EyeEm

Соответствующее заявление он сделал по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров энергетики.

«Мы рассчитываем, что Европарламент проведёт окончательное голосование по этой директиве на пленарной сессии в Страсбурге в апреле — и это позволит нашим странам принять меры [против российского СПГ], не прибегая к санкциям», —цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что поставки СПГ из России во Францию выросли за девять месяцев на 41%.

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