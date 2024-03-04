ЕК намерена начать ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявил о намерении ЕК начать ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле.

Соответствующее заявление он сделал по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров энергетики.

«Мы рассчитываем, что Европарламент проведёт окончательное голосование по этой директиве на пленарной сессии в Страсбурге в апреле — и это позволит нашим странам принять меры [против российского СПГ], не прибегая к санкциям», —цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что поставки СПГ из России во Францию выросли за девять месяцев на 41%.