ЕК намерена начать ограничение поставок российского СПГ в ЕС в апреле
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Соответствующее заявление он сделал по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне министров энергетики.
«Мы рассчитываем, что Европарламент проведёт окончательное голосование по этой директиве на пленарной сессии в Страсбурге в апреле — и это позволит нашим странам принять меры [против российского СПГ], не прибегая к санкциям», —цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что поставки СПГ из России во Францию выросли за девять месяцев на 41%.