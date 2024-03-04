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ФАО: кризис в Красном море ведёт к росту цен на продовольствие в мире

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Кризис в результате блокировки движением хуситов «Ансар Аллах» Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря негативно сказывается на мировой торговле продовольствием.

Об этом сообщил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.

Как пишет ТАСС, по его словам, блокировка хуситами Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря негативно сказывается на мировой торговле продовольствием.

Кобяков уточнил, что стоимость фрахта судов, которые следуют по этому маршруту, подскочила почти в четыре раза, в то время как грузоперевозки упали на 30%.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на конференции клуба «Валдай» заявил, что обострение ближневосточного кризиса ещё не достигло своего предела.

Агентство Reuters сообщало, что химическая промышленность Германии — крупнейшая в Европе — страдает из-за задержки поставок, которые осуществляются через Красное море, где возникла напряжённость из-за атак йеменских хуситов на коммерческие сухогрузы.

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