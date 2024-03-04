ФАО: кризис в Красном море ведёт к росту цен на продовольствие в мире
Об этом сообщил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.
Как пишет ТАСС, по его словам, блокировка хуситами Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря негативно сказывается на мировой торговле продовольствием.
Кобяков уточнил, что стоимость фрахта судов, которые следуют по этому маршруту, подскочила почти в четыре раза, в то время как грузоперевозки упали на 30%.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в ходе выступления на конференции клуба «Валдай» заявил, что обострение ближневосточного кризиса ещё не достигло своего предела.
Агентство Reuters сообщало, что химическая промышленность Германии — крупнейшая в Европе — страдает из-за задержки поставок, которые осуществляются через Красное море, где возникла напряжённость из-за атак йеменских хуситов на коммерческие сухогрузы.