Reuters: химическая промышленность ФРГ страдает из-за кризиса в Красном море
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Агентство Reuters пишет, что важнейший азиатский импорт в Европу, начиная от автомобильных запчастей и инженерного оборудования и заканчивая химикатами и игрушками, сейчас терпит задержки, так как контейнерные грузоотправители перенаправляют суда вокруг Африки — подальше от Красного моря и Суэцкого канала.
Как отмечается, химический сектор Германии — это третья по величине отрасль страны после автомобилей и машиностроения с годовым объёмом продаж около €260 млрд.
Главный экономист немецкого Союза химической промышленности (VCI) Хенрик Майнке сообщил, что влияние ситуации особенно заметно на «средних предприятиях по производству тонкой и специальной химии».
Как стало известно ранее, владельцы судов, преимущественно нефтяных танкеров, ожидают усиления напряжённости с перебоями судоходства в Красном море.