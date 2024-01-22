Reuters: химическая промышленность ФРГ страдает из-за кризиса в Красном море

Химическая промышленность Германии — крупнейшая в Европе — страдает из-за задержки поставок, которые осуществляются через Красное море, где возникла напряжённость из-за атак йеменских хуситов на коммерческие сухогрузы.

Агентство Reuters пишет, что важнейший азиатский импорт в Европу, начиная от автомобильных запчастей и инженерного оборудования и заканчивая химикатами и игрушками, сейчас терпит задержки, так как контейнерные грузоотправители перенаправляют суда вокруг Африки — подальше от Красного моря и Суэцкого канала.

Как отмечается, химический сектор Германии — это третья по величине отрасль страны после автомобилей и машиностроения с годовым объёмом продаж около €260 млрд.

Главный экономист немецкого Союза химической промышленности (VCI) Хенрик Майнке сообщил, что влияние ситуации особенно заметно на «средних предприятиях по производству тонкой и специальной химии».

Как стало известно ранее, владельцы судов, преимущественно нефтяных танкеров, ожидают усиления напряжённости с перебоями судоходства в Красном море.