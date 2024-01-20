RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: владельцы танкеров готовятся к перебоям с судоходством в Красном море

Короткая ссылка
Владельцы судов, преимущественно нефтяных танкеров, ожидают усиления напряжённости с перебоями судоходства в Красном море.
Bloomberg: владельцы танкеров готовятся к перебоям с судоходством в Красном море
  • РИА Новости

Как пишет Bloomberg, у участников рынка вызывают опасения как атаки йеменских хуситов на суда, так и удары американских и британских военных по территории Йемена.

По словам судовладельцев, брокеров и трейдеров, чартеры танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, которые для некоторых судов оформляются за месяц, показывают, что всё больше судов берутся в аренду для маршрутов в обход опасной зоны. Ожидается, что такое положение дел может затянуться на месяцы.

В итоге ситуация складывается таким образом, что танкеры в настоящий момент арендуют для рейсов в Азию, а не в Европу. В то же время несколько партий иракской нефти было забронировано для перевозки на танкерах, которые идут в обход Африки.

Как пишет агентство, датская компания Torm заявила, что всё происходящее вызвало рост числа рейсов в Азию для поставок очищенного топлива и это увеличило за прошедшую неделю доходы от танкерных перевозок нефтепродуктов с $35 тыс. в день до $60 тыс. в день.

Ранее датская логистическая корпорация A.P. Moller-Maersk предупредила клиентов о риске глобальных нарушений в сети перевозок из-за напряжённости в Красном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить