Bloomberg: владельцы танкеров готовятся к перебоям с судоходством в Красном море

Владельцы судов, преимущественно нефтяных танкеров, ожидают усиления напряжённости с перебоями судоходства в Красном море.

Как пишет Bloomberg, у участников рынка вызывают опасения как атаки йеменских хуситов на суда, так и удары американских и британских военных по территории Йемена.

По словам судовладельцев, брокеров и трейдеров, чартеры танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, которые для некоторых судов оформляются за месяц, показывают, что всё больше судов берутся в аренду для маршрутов в обход опасной зоны. Ожидается, что такое положение дел может затянуться на месяцы.

В итоге ситуация складывается таким образом, что танкеры в настоящий момент арендуют для рейсов в Азию, а не в Европу. В то же время несколько партий иракской нефти было забронировано для перевозки на танкерах, которые идут в обход Африки.

Как пишет агентство, датская компания Torm заявила, что всё происходящее вызвало рост числа рейсов в Азию для поставок очищенного топлива и это увеличило за прошедшую неделю доходы от танкерных перевозок нефтепродуктов с $35 тыс. в день до $60 тыс. в день.

Ранее датская логистическая корпорация A.P. Moller-Maersk предупредила клиентов о риске глобальных нарушений в сети перевозок из-за напряжённости в Красном море.