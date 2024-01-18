Maersk предупредила клиентов о риске глобальных нарушений поставок

Датская логистическая корпорация A.P. Moller-Maersk предупредила клиентов о риске глобальных нарушений в сети перевозок из-за напряжённости в Красном море.

«Хотя мы надеемся на устойчивое разрешение [ситуации] в скором времени и делаем всё возможное для этого, клиентам стоило бы приготовиться к тому, что сложности в районе [Красного моря] сохранятся, вследствие чего произойдут серьёзные нарушения в глобальной сети [перевозок]», — цитирует компанию ТАСС.

The Wall Street Journal ранее писала, что британская компания Shell приостановила перевозки через Красное море из-за опасений дальнейшей эскалации между хуситами и Западом.

В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. В Белом доме заявили, что это стало ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности моряков в регионе.