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В ЦБ России назвали недавние отзывы лицензий у банков «точечной работой»

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Первый зампред Центробанка России Дмитрий Тулин в кулуарах ежегодной встречи, организованной Ассоциацией банков России, заявил, что недавние отзывы лицензий у банков являются «точечной работой».
В ЦБ России назвали недавние отзывы лицензий у банков «точечной работой»
  • РИА Новости

«Это точечная совершенно работа. Полтора года мы ждали не потому, что у нас был какой-то мораторий. Никто не давал поводов. А тут накопились претензии», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о том, не означает ли отзыв двух лицензий наступлением новой очистки банковского сектора.

28 февраля Центробанк России объявил об отзыве лицензии у банка «Гефест». До этого регулятор отозвал лицензию у QIWI Банка.

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