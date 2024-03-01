В ЦБ России назвали недавние отзывы лицензий у банков «точечной работой»

Первый зампред Центробанка России Дмитрий Тулин в кулуарах ежегодной встречи, организованной Ассоциацией банков России, заявил, что недавние отзывы лицензий у банков являются «точечной работой».

«Это точечная совершенно работа. Полтора года мы ждали не потому, что у нас был какой-то мораторий. Никто не давал поводов. А тут накопились претензии», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о том, не означает ли отзыв двух лицензий наступлением новой очистки банковского сектора.

28 февраля Центробанк России объявил об отзыве лицензии у банка «Гефест». До этого регулятор отозвал лицензию у QIWI Банка.