В ЦБ России назвали недавние отзывы лицензий у банков «точечной работой»
- РИА Новости
«Это точечная совершенно работа. Полтора года мы ждали не потому, что у нас был какой-то мораторий. Никто не давал поводов. А тут накопились претензии», — цитирует его ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос о том, не означает ли отзыв двух лицензий наступлением новой очистки банковского сектора.
28 февраля Центробанк России объявил об отзыве лицензии у банка «Гефест». До этого регулятор отозвал лицензию у QIWI Банка.