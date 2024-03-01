РБК: ФСБ проводит проверку QIWI Банка

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят проверку QIWI Банка.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что проверка проводится на предмет возможного вывода за границу денежных средств, полученных незаконным путём.

Как уточнил один из собеседников портала, проверкой занимаются работники управления «К» ФСБ России.

Указывается, что одним из оснований для проверки стал рост числа телефонных и IT-мошенничеств, осуществляемых в том числе с украинской территории.

Ранее Центробанк России заявил, что оставшийся без лицензии QIWI Банк переводил похищенные средства в пользу нелегальных финансовых услуг.

21 февраля ЦБ России отозвал лицензию у QIWI Банка.