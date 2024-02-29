Подмосковье нарастило производство йогуртов на 3,5% за 2023 год
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Об этом сообщает телеканал «360».
«Доля этого объёма, более 70%, приходится на производство в ЦФО и составляет более 47% от общероссийского объёма», — сказал Мурашов.
Он также отметил, что область продолжает укреплять свою позицию ведущего региона — производителя высококачественных молочных продуктов.
Ранее сообщалось, что более 290 московских производителей представили свою продукцию на 31-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2024».