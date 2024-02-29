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Подмосковье нарастило производство йогуртов на 3,5% за 2023 год

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Председатель правительства Московской области Владислав Мурашов заявил о росте в 2023 году производства йогуртов на 3,5%.
Подмосковье нарастило производство йогуртов на 3,5% за 2023 год
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал «360».

«Доля этого объёма, более 70%, приходится на производство в ЦФО и составляет более 47% от общероссийского объёма», — сказал Мурашов.

Он также отметил, что область продолжает укреплять свою позицию ведущего региона — производителя высококачественных молочных продуктов.

Ранее сообщалось, что более 290 московских производителей представили свою продукцию на 31-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2024».

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