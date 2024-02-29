Депутат Аксаков: в экономике нужны длинные деньги для реализации инвестпроектов

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с RT заявил, что экономике страны нужны длинные деньги для реализации инвестиционных проектов, и поддержал предложение президента России о запуске «сберегательного сертификата».

«Это дополнительные источники денег, которые банки смогут направлять на инвестиционные проекты, необходимые сейчас стране», — объяснил парламентарий.

По его мнению, система страхования вкладов пока работает таким образом, что люди в основном держат вклады до одного года, тогда как в экономике нужны «длинные» деньги для реализации инвестиционных проектов.

«Это предложение (о создании сберегательного сертификата. — RT), на мой взгляд, простимулирует граждан формировать такие сбережения и направлять их в банки. Тем более они будут защищены. А у экономики появятся длинные деньги на финансирование важных задач», — заключил Аксаков.

Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил запустить программу «сберегательного сертификата», на котором можно будет размещать средства на длительный срок.