Депутат Аксаков: в экономике нужны длинные деньги для реализации инвестпроектов
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«Это дополнительные источники денег, которые банки смогут направлять на инвестиционные проекты, необходимые сейчас стране», — объяснил парламентарий.
По его мнению, система страхования вкладов пока работает таким образом, что люди в основном держат вклады до одного года, тогда как в экономике нужны «длинные» деньги для реализации инвестиционных проектов.
«Это предложение (о создании сберегательного сертификата. — RT), на мой взгляд, простимулирует граждан формировать такие сбережения и направлять их в банки. Тем более они будут защищены. А у экономики появятся длинные деньги на финансирование важных задач», — заключил Аксаков.
Ранее президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил запустить программу «сберегательного сертификата», на котором можно будет размещать средства на длительный срок.