Путин: вклад туризма в ВВП России должен вырасти до 5% в год

Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что вклад туризма в ВВП России должен вырасти до 5% в год.

«В целом по стране, с учётом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север до 2030 года турпоток должен практически удвоиться — до 140 млн человек в год. При этом вклад туризма в ВВП России также вырастит вдвое — до 5%», — сказал он.

Ранее Путин отмечал, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.

RT ведёт трансляцию послания.