Путин: вклад туризма в ВВП России должен вырасти до 5% в год
- РИА Новости
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«В целом по стране, с учётом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север до 2030 года турпоток должен практически удвоиться — до 140 млн человек в год. При этом вклад туризма в ВВП России также вырастит вдвое — до 5%», — сказал он.
Ранее Путин отмечал, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.
RT ведёт трансляцию послания.