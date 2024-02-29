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Путин: вклад туризма в ВВП России должен вырасти до 5% в год

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Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что вклад туризма в ВВП России должен вырасти до 5% в год.
Путин: вклад туризма в ВВП России должен вырасти до 5% в год
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«В целом по стране, с учётом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север до 2030 года турпоток должен практически удвоиться — до 140 млн человек в год. При этом вклад туризма в ВВП России также вырастит вдвое — до 5%», — сказал он.

Ранее Путин отмечал, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.

RT ведёт трансляцию послания.

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