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Путин призвал списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию объявил о списании двух третьих задолженностей регионов по бюджетным кредитам.
Путин призвал списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам
  • AFP
  • © Gavriil GRIGOROV

«Прежде всего нужно снизить долговую нагрузку субъектов Российской Федерации. Считаю необходимым списать две трети задолженностей регионов по бюджетным кредитам», — заявил он.

По его словам, по имеющимся оценкам, это позволит им сохранить порядка 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год.

«Эти сэкономленные средства, что называется, «окрашены» и целевым образом направлены регионами на поддержку инвестиций и инфраструктурные проекты», — добавил он.

Ранее Путин заявил, что капитализация российского фондового рынка к 2030 году должна удвоиться. Также он отмечал, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.

RT ведёт трансляцию послания.

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