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Эксперт Кричевский: высокорисковые ипотечные кредиты будут менее доступны

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После повышения надбавок на высокорисковые ипотечные кредиты с 1 марта они станут менее доступны для граждан.
Эксперт Кричевский: высокорисковые ипотечные кредиты будут менее доступны
  • РИА Новости

Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский.

Кричевский отметил, что в первую очередь это отразится на людях с большой долговой нагрузкой.

«На ипотеку он может либо вообще не рассчитывать, либо процент по ней будет настолько неподъёмным, что он сам откажется от этой идеи», — заявил он.

Ранее доктор экономических наук профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько выразил мнение, что цены на квартиры в России к концу 2024 года могут снизиться на 10%.

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