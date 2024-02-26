Эксперт Кричевский: высокорисковые ипотечные кредиты будут менее доступны
- РИА Новости
Об этом рассказал в интервью агентству «Прайм» эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский.
Кричевский отметил, что в первую очередь это отразится на людях с большой долговой нагрузкой.
«На ипотеку он может либо вообще не рассчитывать, либо процент по ней будет настолько неподъёмным, что он сам откажется от этой идеи», — заявил он.
Ранее доктор экономических наук профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве России Юрий Шедько выразил мнение, что цены на квартиры в России к концу 2024 года могут снизиться на 10%.