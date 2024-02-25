Услугами центра поддержки экспорта Нижегородской области воспользовались 750 компаний

Услугами центра поддержки экспорта Нижегородской области в 2023 году воспользовались более 750 компаний в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как заявил министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов, одна из ключевых задач центра — увеличение объёмов внешней торговли компаний с дружественными странами.

«Для этого в регионе реализуется комплекс мер поддержки в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт», в который входят обучающие программы, организация льготного участия компаний в международных бизнес-миссиях и выставках, размещение продукции экспортёров на электронных торговых площадках», — сказал он.

Ранее сообщалось, что экспортный поток челябинской сельхозпродукции на ЮУЖД вырос на треть в 2023 году.