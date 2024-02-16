RT в Telegram
Подпишись

Экспортный поток челябинской сельхозпродукции на ЮУЖД вырос на треть в 2023 году

Короткая ссылка
Аграрии Челябинской области в 2023 году нарастили объёмы экспорта своей продукции в страны Средней Азии, Турцию, Иран и Китай — в связи с этим сильно возрос товаропоток на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД).
Экспортный поток челябинской сельхозпродукции на ЮУЖД вырос на треть в 2023 году
  • Gettyimages.ru
  • © Dmytro Shestakov

Об этом информирует URA.RU.

«Продовольственный поток в 2023 году вырос к 2022 году на 33%. ЮУЖД за год перевезла 2,8 млн т агропромышленных грузов», — заявил на полях межрегиональной агроконференции «МАК-2024» в Челябинске первый замначальника Южно-Уральской железной дороги Евгений Селецкий.

По его словам, поставки зерна в 2023 году выросли на 60%. Из 300 тыс. т агропоставок оно заняло две трети объёма.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области открыли приём заявок на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса, предназначенной на экспорт. Поддержка распространяется на широкий перечень продукции АПК, утверждённый Минсельхозом России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить