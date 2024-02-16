Экспортный поток челябинской сельхозпродукции на ЮУЖД вырос на треть в 2023 году

Аграрии Челябинской области в 2023 году нарастили объёмы экспорта своей продукции в страны Средней Азии, Турцию, Иран и Китай — в связи с этим сильно возрос товаропоток на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД).

Об этом информирует URA.RU.

«Продовольственный поток в 2023 году вырос к 2022 году на 33%. ЮУЖД за год перевезла 2,8 млн т агропромышленных грузов», — заявил на полях межрегиональной агроконференции «МАК-2024» в Челябинске первый замначальника Южно-Уральской железной дороги Евгений Селецкий.

По его словам, поставки зерна в 2023 году выросли на 60%. Из 300 тыс. т агропоставок оно заняло две трети объёма.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области открыли приём заявок на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса, предназначенной на экспорт. Поддержка распространяется на широкий перечень продукции АПК, утверждённый Минсельхозом России.