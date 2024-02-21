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ЦБ: у QIWI Банка есть средства для возврата денег с электронных кошельков

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В Центробанке России заявили, что у QIWI Банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан.
ЦБ: у QIWI Банка есть средства для возврата денег с электронных кошельков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый регулятор.

Уточняется, что возврат средств на электронные кошельки будет проходить в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счёт денег, полученных от реализации его активов и иного имущества.

«По предварительной оценке Банка России, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан», — сообщил ЦБ.

Ранее сообщалось, что ЦБ России отозвал лицензию у QIWI Банка.

Кроме того, регулятор уточнил, что страхование вкладов в стране не распространяется на средства в электронных кошельках.

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