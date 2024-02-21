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ЦБ России выявил манипулирование рынком на торгах акциями СПБ Биржи

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Банк России выявил факт манипулирования рынком на торгах обыкновенными акциями СПБ Биржи.
ЦБ России выявил манипулирование рынком на торгах акциями СПБ Биржи
  • РИА Новости

«27 ноября 2023 года в течение 19 минут после открытия основной торговой сессии произошло резкое снижение цены акций: на торгах ПАО «Московская биржа» на 35,8%, на торгах ПАО «СПБ Биржа» — на 13,4%», — сообщает регулятор.

По данным ЦБ, снижение спровоцировало распространение недостоверной информации о подаче биржей заявления о банкротстве в Арбитражный суд Москвы, что привело к большим отклонениям параметров торгов акциями. Участники рынка продавали акции на очень невыгодных условиях.

Впоследствии выяснилось, что биржа не подавала заявления о банкротстве.

«Действия, направленные на распространение таких сведений, являются манипулированием рынком... Материалы проверки направлены в правоохранительные органы», — заявили в ЦБ России.

Ранее стало известно, что СПБ Биржа обратится в правоохранительные органы для расследования инцидента с «заявлением о банкротстве», которое якобы было подано площадкой. 

Гендиректор площадки Евгений Сердюков заявил, что ликвидация и банкротство не входят в планы СПБ Биржи.

По данным РБК, авторы подлога о банкротстве СПБ Биржи заявляли о долгах на 435 млн рублей.

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