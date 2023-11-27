СПБ Биржа проведёт расследование инцидента с «заявлением о банкротстве»

СПБ Биржа обратится в правоохранительные органы для расследования инцидента с «заявлением о банкротстве», которое якобы было подано площадкой. Также биржа проведёт внутреннее расследование.

27 ноября суд Москвы отказал в регистрации заявления о банкротстве СПБ Биржи из-за ненадлежащего оформления документов, при этом пресс-служба биржи отметила, что не подавала каких-либо документов в арбитражный суд.

«СПБ Биржа в ближайшее время планирует обратиться в правоохранительные органы и инициирует расследование дела о неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве», — говорится в заявлении.

Биржа отметила, что мошенники могут использовать новостную повестку для совершения преступлений.

Ранее стало известно, что СПБ Биржа подала заявление на банкротство. Данная информация была взята из данных картотеки арбитражных дел. Позднее СПБ Биржа сообщила, что данные о подаче торговой площадкой заявления о банкротстве не соответствуют действительности.

Акции СПБ Биржи при этом упали почти на 30% на фоне заявления о банкротстве.