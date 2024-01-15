РБК: авторы подлога о банкротстве СПБ Биржи заявляли о долгах на 435 млн рублей

Авторы поддельного письма о банкротстве СПБ Биржи писали о якобы её задолженности перед банками на сумму 435 млн. Об этом пишет РБК.

В подлоге утверждалось о том, что у биржи есть просроченная задолженность перед Сбербанком и ВТБ на сумму 245 млн рублей и 190 млн рублей соответственно.

Авторы утверждали, что такие долги являются критичным для СПБ Биржи на фоне наложенных на неё санкций.

При этом представитель СПБ Биржи в беседе с изданием опроверг эти данные, назвав их не соответствующими действительности.

Ранее стало известно, что СПБ Биржа обратится в правоохранительные органы для расследования инцидента с «заявлением о банкротстве», которое якобы было подано площадкой.

Гендиректор площадки Евгений Сердюков заявил, что ликвидация и банкротство не входят в планы СПБ Биржи.