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РБК: авторы подлога о банкротстве СПБ Биржи заявляли о долгах на 435 млн рублей

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Авторы поддельного письма о банкротстве СПБ Биржи писали о якобы её задолженности перед банками на сумму 435 млн. Об этом пишет РБК.
РБК: авторы подлога о банкротстве СПБ Биржи заявляли о долгах на 435 млн рублей
  • РИА Новости

В подлоге утверждалось о том, что у биржи есть просроченная задолженность перед Сбербанком и ВТБ на сумму 245 млн рублей и 190 млн рублей соответственно. 

Авторы утверждали, что такие долги являются критичным для СПБ Биржи на фоне наложенных на неё санкций.

При этом представитель СПБ Биржи в беседе с изданием опроверг эти данные, назвав их не соответствующими действительности.

Ранее стало известно, что СПБ Биржа обратится в правоохранительные органы для расследования инцидента с «заявлением о банкротстве», которое якобы было подано площадкой. 

Гендиректор площадки Евгений Сердюков заявил, что ликвидация и банкротство не входят в планы СПБ Биржи.

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